الامارات تشن هجومًا حادا وساخرا على حفتر وتنتقد قرارات المجلس الانتقالي الجنوبي

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شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، هجومًا عنيفًا على الجنرال الليبي خليفة حفتر- الذي تدعمه بلاده – واصفًا قراراته لأول مرة بأنها خاطئة وتفتقد المشورة الأخلاقية.
وقال "قرقاش" في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، أمس في منتدى على الإنترنت: "لقد اتخذ بعض أصدقائنا قراراتهم الفردية وأحادية الجانب، ولقد رأينا ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ولاحظنا ذلك مع الجنرال حفتر في ليبيا".
وأضاف: "لقد ثبت أن الكثير من هذه الحسابات الصادرة من طرف واحد خاطئة، فهذه الحسابات تجعلك لا تملك في بعض الأحيان السيطرة أو المشورة الأخلاقية التي تريد عرضها على بعض أصدقائك".
وأوضح قرقاش أن الإمارات تدعم المبادرة التي قدمتها مصر ورئيس البرلمان الليبي الواقع شرق البلاد عقيلة صالح.
ولم يغفل "قرقاش" الهجوم على تركيا، حيث قال :" ما لا تفهمه تركيا اليوم هو أن الحصول على 100 كيلومتر هنا أو 200 كيلومتر هناك لن ينهي الأزمة في ليبيا، وأنها الآن هي الدولة الوحيدة التي تعترض على وقف فوري لإطلاق النار وأن معركة سرت المقبلة تكتنفها مشاكل جمة"، حسب قوله.