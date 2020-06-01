وكالة اسرائيلية تروي تفاصيل فضيحة صادمة «للمجلس الانتقالي»..صديق سري جديد لإسرائيل في «اليمن»

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت وكالة أنباء إسرائيل اليوم، (الاسرائيلية) ومقرها القدس، عن اجتماعات سرية للحكومة الإسرائيلية مع المجلس الانتقالي الجنوبي واصفة اياه بالصديق الجديد لإسرائيل في شبه الجزيرة العربية.

وكتب الصحفي "أفيل شنايدر" مقالا اليوم الأحد تحت عنوان (صديق سري جديد في اليمن) أشار فيه إلى أنه وخلف الأبواب المغلقة، تشهد المنطقة ميلاد دولة عربية جديدة في "عدن" المستعمرة البريطانية السابقة من اليمن في الشرق الأوسط.

واوضح الكاتب، ان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض سيطرته على المنطقة، بقيادة عيدروس الزبيدي، الذي شغل منصب محافظ محافظة عدن "مستعمرة التاج البريطاني من عام 1937 إلى عام 1963" حتى أبريل 2017.

ولفت الكاتب إلى ما أورده ما يسمى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدات سابقة حول العلاقات الاسرائيلية العربية، بالقول: "المثير للدهشة، انه في مؤتمر صحفي عقده قادة المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرًا، أعربوا عن موقف إيجابي تجاه إسرائيل، على الرغم من أن مسألة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الدولة اليهودية لم تناقش بعد، وقام هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي، بتغريد أن "العلاقات بين إسرائيل وقطر جيدة للغاية".

وأشار الكاتب في مقاله، إلى تغريدة أخرى لبن بريك حول زيارة شيمون بيريز التاريخية إلى قطر وثنائه على زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة لسلطنة عمان، مضيفا : "العرب والإسرائيليون يتفقون على حل الدولتين ، والدول العربية تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

واستطرد: "رد العديد من الإسرائيليين بشكل إيجابي على هذه المشاعر وأرسلوا تحياتهم إلى الدولة المستقلة الجديدة في اليمن" في اشارة الى مايسمى بـ المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا .

ونقل الكاتب عن مصادر مختلفة في القدس، إن إسرائيل تجري اجتماعات سرية مع من اسماها الحكومة الجديدة في اليمن (المجلس الانتقالي)