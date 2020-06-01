علاج فعال للرشح وآلام الحلق.. ستدهشك النتائج

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الرشح والآلام الحلق باتت الوهم والارق الذى لا يخلو منه أى بيت. لذلك إليكم العلاج الفاعل والسريع الذى يقضى على الرشح وألم الحلق فورا قبل أن يسبب أى ازعاج.
المكونات:
عدد اثنين من الليمون الطازج.
اثنين سم من الزنجبيل الطازج.
نصف كوب من عسل النحل.
الطريقة:
قم بتقطيع كل ليمونة إلى اربعة قطع ثم ضعهم فى برتمان زجاجى.
أضف الزنجبيل المبشور.
ثم أخيرا اضف العسل ليغطى الكل .
اترك الخليط ساعتين على الأقل.
تناول ملعقة صغيرة من العسل الذى تشرب من الليمون و الزنجبيل ثلاث مرات يوميا. يمكن أيضا أن تضيف ملعقة العسل إلى أى مشروب ساخن حسب الرغبة.