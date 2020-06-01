قناة العربية تعلن : الجيش الإثيوبي يقصف بالمدفعية معسكرا لدولة عربية

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفاد ت وسائل إعلام ووكالات أنباء، بتنفيذ ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش هجوما على معسكر للجيش السوداني.

وحسب موقع العربية والحدث، تصدت القوات المسلحة السودانية للهجوم الذي شنته الميليشيات الأثيوبية مدعومة من الجيش بالمدرعات والراجمات علي معسكر الأنفال بمحلية القلابات الشرققية.

وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الجنود السودانيين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بعد إصرار الأخيرة بمل سد النهضة بدون اتفاق مع لجوء مصر لمجلس الأمن.

يذكر أن قبل 3 أسابيع شنت ميليشيات إثيوبية هجوما مماثلا أدى إلى مقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في منطقة على الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء حينها "شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين".

وأضافت "وقد نجم عن التصدي للمليشيات مقتل قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين".

وأكد البيان السوداني مقتل طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 6 من جنوده.

وذكر البيان "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية".

يذكر أن هذا هو الهجوم الثالث الذي تنفذه قوات إثيوبية هذا العام ضد أهداف سودانية على الحدود.