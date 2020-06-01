محافظ سقطرى يغادر الجزيرة ... بعد خذلان كبير

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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غادر محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس بعد سيطرة المجلس الانتقالي على الجزيرة بقوة الحديد والسلاح .

حيث وصل اليوم الأحد إلى محافظة المهرة, وجاءت مغادرة محروس للمحافظة سقطرى , بعد تنفيذ مليشيات الانتقالي حملة اعتقالات طالت قيادات عسكرية حكومية في الجزيرة.

حيث اعتقلت مليشيات الانتقالي أمس السبت قائد القوات الجوية في الأرخبيل العقيد عبد الرحمن الزافني.

وكانت المليشيات قد سيطرت الجمعة على مقاليد الحكم في جزيرة سقطرة بدعم إماراتي بعد أشهر من التحشيد والقتال.