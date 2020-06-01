شاهد: لقاء مؤثر لطفل تركي يلتقي مع والديه بعد 70 يوما بسبب كورونا

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تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل تركي يلتقي والديه الطبيبين بعد انقطاع 70 يوم عنهما.
ويظهر في الفيديو، الطفل التركي من ولاية قيصري وسط تركيا وهو يحتضن والديه بعد أن انقطعا عنه مدة 70 يوما، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.
ويبين المقطع ان الطفل يفاجأ بوالديه وهما يقفان أمام باب البيت، لكنه تراجع قليلا قبل أن يعود لاحتضانهما.