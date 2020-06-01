شاهد: لقاء مؤثر لطفل تركي يلتقي مع والديه بعد 70 يوما بسبب كورونا

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 277

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لطفل تركي يلتقي والديه الطبيبين بعد انقطاع 70 يوم عنهما.

ويظهر في الفيديو، الطفل التركي من ولاية قيصري وسط تركيا وهو يحتضن والديه بعد أن انقطعا عنه مدة 70 يوما، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

ويبين المقطع ان الطفل يفاجأ بوالديه وهما يقفان أمام باب البيت، لكنه تراجع قليلا قبل أن يعود لاحتضانهما.