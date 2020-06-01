كورونا يحصد قيادي حوثي بارز برتبة لواء والفيروس ينخر في أوساط مقاتليهم

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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شيعت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، أمس الجمعة أحد أبرز قياداتها العسكرية والعقائدية الذي توفي متاثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي حشدت، الجمعة جموع كبيرة لتشييع ألقيادي البارز في صفوف الجماعة عبدالكريم الدمشقي الذي توفي بفيروس كورونا، رغم التحذيرات من مخاطر التجمعات في الجنائز في ظل تفشي الوباء.

وبوفاة الدمشقي الذي كان يحمل رتبة لواء ومعين من المليشيات الانقلابية مساعداً لقائد الأمن المركزي، تكون الجماعة خسرت أحد أبرز قياداتها العسكرية العقائدية، حيث حظي باحتشاد وتشييع جماعي بخلاف غيره من القيادات الذين لاتبدى لهم المليشيات القدر نفسه من الاهتمام.

ومنذ تفشيه في صنعاء رغم تستر مليشيات الحوثي على انتشاره، حصد فيروس كورونا المستجد العديد من القيادات البارزة في صفوف مليشيات الحوثي، كما انتشر بين مسلحي الجماعة في جبهات القتال المختلفة وفق وثائق حوثية رسمية.