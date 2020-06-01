علاج فعال للرشح وآلام الحلق.. ستدهشك النتائج أزال جهاز الأوكسجين بنفسه".. مفاجأة صادمة في وفاة الأسطورة أحمد راضي قناة العربية تعلن : الجيش الإثيوبي يقصف بالمدفعية معسكرا لدولة عربية محافظ سقطرى يغادر الجزيرة ... بعد خذلان كبير هكذا سخرت اثيوبيا من شكوى مصر بمجلس الأمن بخصوص سد النهضة شاهد: لقاء مؤثر لطفل تركي يلتقي مع والديه بعد 70 يوما بسبب كورونا لأول مرة الامارات تشن هجومًا عنيفًا على حفتر وتسخر من المجلس الانتقالي الجنوبي.. ماذا حدث؟ إيران تحذر السعودية والبحرين من القيام بهذه الخطوة: لا تلعبوا بالنار كورونا يحصد قيادي حوثي بارز برتبة لواء والفيروس ينخر في أوساط مقاتليهم بعد معاناتهم لشهور .. وصول أول رحلة لليمنيين العالقين في الهند إلى مطار عدن
وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية لإعادة اليمنيين العالقين في الهند وعلى متنها 150 مسافرا قادمين من مطار بونا، وذلك عقب إجراء فحوصات الـ (بي سي آر) وتأكد خلوهم من فيروس كورونا.
وقال قنصل اليمن في مومباي يحيى غوبر، إن هذه الرحلة والرحلات القادمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لإجلاء العالقين في مختلف الدول ومنها الهند وتتويجاً لجهود الجهات المختلفة في اليمن.. لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتقيد بالتعليمات الارشادية وفقاً للبرتوكول المنظم لإجلاء العالقين الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.