بعد معاناتهم لشهور .. وصول أول رحلة لليمنيين العالقين في الهند إلى مطار عدن

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية لإعادة اليمنيين العالقين في الهند وعلى متنها 150 مسافرا قادمين من مطار بونا، وذلك عقب إجراء فحوصات الـ (بي سي آر) وتأكد خلوهم من فيروس كورونا.

وقال قنصل اليمن في مومباي يحيى غوبر، إن هذه الرحلة والرحلات القادمة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لإجلاء العالقين في مختلف الدول ومنها الهند وتتويجاً لجهود الجهات المختلفة في اليمن.. لافتا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتقيد بالتعليمات الارشادية وفقاً للبرتوكول المنظم لإجلاء العالقين الذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.