السعودية تطلق صندوقا عملاقا للتنمية السياحية وبمبالغ فكلية

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-رويترز

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أعلنت وزارة السياحة السعودية اليوم الأحد، أن المملكة تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئي أربعة مليارات دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار في الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، قد أعلن الخميس أن النشاط السياحي في المملكة سيستأنف الأسبوع القادم (نهاية شوال)، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.