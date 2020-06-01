عاجل : حريق هائل في أحد المستشفيات بالسعودية

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أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم، عن اندلاع حريق كبير داخل مجمع مستشفى المخواة الجديد في محافظة المخواة السعودية.
وأوضح الناطق باسم مديرية الشؤون الصحية في منطقة الباحة جمعان الشطي، أن "حريقا اندلع اليوم في وحدة سكنية متنقلة تابعة لإحدى الشركات العاملة في المستشفى، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني"، مشيرا إلى أن الوحدة السكنية تقع خارج مباني المستشفى، ولذلك لم يتضرر المستشفى جراء الحادث، مؤكدا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.