محافظة شبوة تدشن افتتاح مركز العزل والرعاية الصحية لمرضى كورونا

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشن أمين عام محافظة شبوة عبدربه هشلة افتتاح مركز العزل والرعاية الصحية لمرضى كورونا في مديريتي عين بمحافظة شبوة، وحريب بمحافظة مأرب والذي تبنته مبادرة مجتمعية لأهالي منطقة جعدر استشعارا منهم بضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد امين عام المجلس المحلي في محافظة شبوة إن السلطة المحلية ستقدم ما بوسعها لدعم هذا المركز وكذا دعم كل المبادرات المجتمعية التي تقف إلى جانب الدولة لتكون مساندة لها ودعا إلى ضرورة إلتزام جميع أبناء المجتمع بالإجراءات الاحترازية في مواجهة هذه الجائحة.

ويعد مركز العزل والرعاية الصحية لمرضى كورونا جاء بمبادرة مجتمعية دعا إليها أمين عام المجالس المحلية بمديرية عين الدكتور سالم الصادر العقيلي، والعميد ركن أمين العقيلي ليتفاعل معها أهالي المنطقة لتكون واقع ملموس لأبناء المنطقة.

ونجحت المبادرة بجمع 10 مليون ريال تبرعات ومساهمات من ابناء مديرتي عين وحريب وتم تجهيز المركز ليصبح جاهز لاستقبال الحالات بسعة سريرية إحدى عشر سرير وإحدى عشر اسطوانة اوكسجين موزعة على قسمي الرجال والنساء.

هذه المبادرة النوعية والأولى من نوعها في اليمن تأتي في ظل غياب الدور الحكومي المتمثل بوزارة الصحة وكذا المنظمات الدولية الداعمة.