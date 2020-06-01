العراق تودع اسطورة كرة القدم وصاحب الهدف الوحيد في كأس العالم.. توفي بكورونا

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 444

منذ الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية، صاحب الهدف العراقي الوحيد في كأس العالم اللاعب أحمد راضي اليوم الاحد، انهالت التعازي عليه في الأوساط الرياضية والسياسية والاجتماعية.

فقد غرّد الرئيس، برهم صالح، معزيّاً بوفاة اللاعب الشهير، وكتب عبر حسابه في تويتر: "نعزي عائلة وذوي ومحبي الكابتن أحمد راضي، الذي وافته المنية اليوم. ورغم فقدنا له، فإنه حيّ في قلب كل عراقي بما يمثله من هوية وطنية وذاكرة مفعمة بالإبداع والإنجازات الكروية. إنه عزاء كل العراقيين، الرحمة والمغفرة لروحه، وتعازينا لأسرته ومحبيه".

كما قدم رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، التعازي بوفاة راضي وكتب عبر تويتر: "رحل عنّا، أحمد راضي، وهو يرتدي القميص الأخضر، الذي طالما أحبه، وطالما أحببناه فيه. نسأل الله له المغفرة، ولأهله ومحبيه ولنا جميعا الصبر والسلوان. حياة كلّ عراقي غالية، لنلتزم بالإرشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، لكي نحمي أنفسنا والمجتمع، ونتجاوز هذه المحنة سوياً".

وتم تشييع جثمان اللاعب الأسطورة اليوم، وانتشر مقطع فيديو يظهر الجنازة.

فيما انتشرت صورة أيضا للراحل قيل إنها الأخيرة قبل وفاته، ظهر فيها مرتدياً قميص المنتخب العراقي الأخضر، وقد رقد على سرير المرض واضعاً جهاز التنفس الاصطناعي.

وكان نجم كرة القدم كان قد توفي في العاصمة بغداد بعد تدهور صحته بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ودخل اللاعب المعروف بلقب "أسطورة منتخب العراق" في وقت في سابق إلى المستشفى، وأفاد مصدر طبي في بأن الكابتن أحمد راضي كان يعاني من ضيق التنفس، وظهرت عليه أعراض الإصابة، مما استوجب نقله للعلاج ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

"كان بصحة جيدة"

بدوره، كشف مدير مستشفى النعمان في بغداد، التي رقد فيها الراحل، صلاح العزي أن أحمد راضي كان بصحة جيدة جدا الليلة الماضية، حتى إنه تحدث مع عائلته عبر الهاتف، مضيفاً أن النجم العراقي أزال جهاز الأكسجين صباح اليوم لدخول المرحاض، لكنه فقد الوعي في تمام الساعة 7:15 صباحاً".

وتابع العزي أن "الأطباء أجروا له الإسعافات الطبية دون جدوى، حيث فارق الحياة في الساعة 7:45 من صباح اليوم".

من هو؟

وولد أحمد راضي في 21 أبريل/نيسان من عام 1964، وظهرت موهبته في سن مبكرة وذلك عقب انتسابه لناديي الرشيد والزوراء.

وواصل الراحل مسيرته مع المنتخب الأول في الثمانينيات والتسعينيات حيث قاده إلى نهائيات مونديال المكسيك 1986، الوحيد الذي شارك فيه المنتخب العراقي، حيث نجح بتسجيل الهدف الوحيد لبلاده في كأس العالم في مرمى بلجيكا، وأحرز أيضاً بطولة كأس الخليج في 1984 و1988 عندما نال جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية.

كما دخل بعدها أحمد راضي مجال السياسة، حين أصبح عضوا في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

وأتت وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة اللاعب الدولي السابق علي هادي، بسبب كورونا أيضا.