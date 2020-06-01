العراق تودع اسطورة كرة القدم وصاحب الهدف الوحيد في كأس العالم.. توفي بكورونا تعليق سعودي على أحداث سقطرى: من قاد الهجوم تدرب في الضاحية الجنوبية واليمن مقبلة على تطورات خطيرة ضاحي خلفان يتباهى بتبعية الانتقالي ويتحدث عن المتواجدين في الامارات مليشيات الانتقالي الاماراتية تبدأ أخطر عمل عنصري في سقطرى تصريحات نارية... حكومة الوفاق ترد على تصريحات السيسي بشأن ليبيا كافة الخيارات مطروحة...دولة عربية تحذر من عشرة أيام حاسمة ما يكشف مدى خسائرها الفادحة في المعارك..ملشيات الحوثي تشيع 127 قتيلاً من عناصرها تعرف على قصة مؤلمة... لجدة يمنية في صنعاء مختطفة بسجون مليشيات الحوثي منذ 2018 بجهود سعودي....حملات بيئية وتأهيل وإنارة الشوارع وإزالة مخلفات السيول في عدن
توقع الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، ان تشهد الساحة اليمنية في المرحلة المقبلة تطورات خطيرة ،وذلك في تعليقه على ماحدث في سقطرى.
وقال العقيلي في تغريدة على تويتر في ما وصفها قراءة استشرافية (انه يبدو ان الساحة اليمنية مقبلة على تطورات خطيرة).
وفي تعليق العقيلي على احداث سقطرى وسيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات عليها قال :كما وصلني من مصادر يمنية ،عبدالله كيمزهر المعين من عيدروس الزبيدي والذي قاد الهجوم في جزيرة سقطرى اليمنية تدرب في الضاحية الجنوبية في بيروت.
وفي تغريده سابقة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر اشار العقيلي الى ان التهاون في مواجهة مخططات تقسيم اليمن و ثم استكمال مخطط ايران بتعزيز الحوثي بالشمال وقوى اخرى بالجنوب،مشابه لماحصل من غزو للعراق الذي ادى الى الاخلال بموازين القوى بالمنطقة ومحاصرة السعودية مضيفا: اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
وكانت مليشيات المجلس الانتقالي فرضت يوم الجمعة سيطرتها الكاملة على مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى (شرق اليمن).