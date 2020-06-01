تعليق سعودي على أحداث سقطرى: من قاد الهجوم تدرب في الضاحية الجنوبية واليمن مقبلة على تطورات خطيرة

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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توقع الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، ان تشهد الساحة اليمنية في المرحلة المقبلة تطورات خطيرة ،وذلك في تعليقه على ماحدث في سقطرى.

وقال العقيلي في تغريدة على تويتر في ما وصفها قراءة استشرافية (انه يبدو ان الساحة اليمنية مقبلة على تطورات خطيرة).

وفي تعليق العقيلي على احداث سقطرى وسيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات عليها قال :كما وصلني من مصادر يمنية ،عبدالله كيمزهر المعين من عيدروس الزبيدي والذي قاد الهجوم في جزيرة سقطرى اليمنية تدرب في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي تغريده سابقة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر اشار العقيلي الى ان التهاون في مواجهة مخططات تقسيم اليمن و ثم استكمال مخطط ايران بتعزيز الحوثي بالشمال وقوى اخرى بالجنوب،مشابه لماحصل من غزو للعراق الذي ادى الى الاخلال بموازين القوى بالمنطقة ومحاصرة السعودية مضيفا: اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.

وكانت مليشيات المجلس الانتقالي فرضت يوم الجمعة سيطرتها الكاملة على مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى (شرق اليمن).