ضاحي خلفان يتباهى بتبعية الانتقالي ويتحدث عن المتواجدين في الامارات

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تباهى نائب قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، بتدريب يمنيين على “السمع والطاعة” لحكم اليمن، زاعماً أنهم قد يجعلوا اليمن جنة الله في الأرض لو أعطيت لهم الفرصة!.

وفي اشارة لقيادات ومليشيات المجلس الانتقالي قال ضاحي خلفان، في تغريدة على تويتر : ” والله إنني دربت جيل من اليمنيين الموجودين في الإمارات، لو ذهبوا إلى اليمن وحكموها لجعلوها جنة الجزيرة العربية”.

ورد ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفان، مؤكدين أن الإمارات لا يمكن أن تقدم الخير لأي دولة.

واتهم الناشطون حكام الامارات بإثارة الفتنة والحروب في المنطقة.

وتواصل الامارات دعم واستخدام مليشيات الانتقالي الانفصالية والتي تقيم اغلب قيادتها في ابوظبي لتحقيق اجندتها واطماعها في اليمن ومن ذلك ماحدث امس الاول من احتلال جزيرة سقطرى وسيطرت مليشياتها على المقار والموسسات الحكومية مدنية وعسكرية.