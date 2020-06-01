مليشيات الانتقالي الاماراتية تبدأ أخطر عمل عنصري في سقطرى

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -متابعات

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بدأت مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات اليوم الاحد باعمال وانتهاكات عنصرية في سقطرى عقب سيطرتها على المحافظة.

وفي التفاصيل رحلت مليشيات المجلس الانتقالي صباح اليوم العشرات من ابناء محافظات يمنية مختلفة من جزيرة سقطرى قسريا.

واكدت مصادر في سقطرى ان مليشيات الانتقالي رحلت العشرات من المواطنين من الجزيرة بينهم جنود من منتسبي القوات الحكومية بسقطرى.

واستهدف الانتقالي بعملية الترحيل بشكل كبير مواطني محافظات شمالية معظمهم يعمل في القطاع الخاص، بالإضافة الى جنود وضباط من اللواء الأول مشاه بحري التابع للشرعية وتم ترحيلهم على متن قوارب بحرية صغيرة باتجاه ميناء عدن.

وقالت مصادر محلية، أن هناك تعليمات للمواطنين من خارج الجزيرة الاستعداد للرحيل خلال ثلاثة أيام.

وامس قال قيادي في الانتقالي انهم سيفرضون ما اسماه الادارة الذاتية بسقطرى.