تصريحات نارية... حكومة الوفاق ترد على تصريحات السيسي بشأن ليبيا كافة الخيارات مطروحة...دولة عربية تحذر من عشرة أيام حاسمة ما يكشف مدى خسائرها الفادحة في المعارك..ملشيات الحوثي تشيع 127 قتيلاً من عناصرها تعرف على قصة مؤلمة... لجدة يمنية في صنعاء مختطفة بسجون مليشيات الحوثي منذ 2018 بجهود سعودي....حملات بيئية وتأهيل وإنارة الشوارع وإزالة مخلفات السيول في عدن "سلمان للإغاثة" توزيع 12طناً من الأغذية لمتضرري السيول في عدن نهم...الجيش الوطني يدمر 16طقم عسكري لملشيات الحوثي والطيرات تدخل خط المواجهة الجوف...معارك هي الأعنف ومصرع العشرات من مليشيات الحوثي و20 أسير دولة خليجية تدعو إلى صلاة الكسوف في المنازل وتبين كيفيتها وفد تركي رفيع المستوى يصل فجأة إلى طرابلس؟.. ماهي دلالات هذه الزيارة وماذا تحمل مع خفايا
المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس محمد قنونو، أمس السبت، على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا.
وقال قنونو، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تحيط بنا 7 دول جارة.. لم تشكل ليبيا خطرا على أي منها، ولم نشكل تهديدا على أمن أحد، حتى الإرهاب والإرهابيين جاءنا ولم نصدره".
وأضاف: "على من يرانا نشكل تهديدا له - ولو غذائيا ومائيا - أن يغلق حدوده، ويمسك عنا سلاحه ومدرعاته وطائراته ومرتزقته ولسانه".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد عناصر المنطقة العسكرية الغربية، وذلك بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.
وقال السيسي إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، موضحا أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".
وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا"، مضيفا أنه "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا، وبأن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".