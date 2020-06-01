ما يكشف مدى خسائرها الفادحة في المعارك..ملشيات الحوثي تشيع 127 قتيلاً من عناصرها

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-العربية

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شيعت ميليشيات الحوثي مؤخراً جثامين أكثر من 100 قتيل، بينهم قيادات ميدانية بارزة، في العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر إعلامية أن الميليشيات تشيّع أكثر من 30 قتيلاً يومياً منذ 14 يونيو/حزيران الجاري، ما يكشف مدى خسائرها الفادحة في المعارك.

وذكرت وكالة "خبر" اليمنية للأنباء أنها رصدت مؤخراً تشييع جثامين 127 قتيلاً من عناصر الميليشيات، بينهم قيادات برتبة "عميد" و"عقيد" و"رائد" و"نقيب".

وقد تم دفن هؤلاء في 9 محافظات.

ومن بين هؤلاء 95 قتيلاً دفنوا في مقابر العاصمة صنعاء وحجة وعمران وذمار. وأوضحت المصادر أن أعداد قتلى المليشيات توزعت على مختلف المحافظات، بواقع 36 من صنعاء، و25 من حجة، و18 من عمران، و16 من ذمار، 14 من صعدة، و8 من ريمة، و4 من المحويت، وبواقع قتيلين من كل من إب، وتعز، والبيضاء.

وبحسب المصادر، فإن أغلب القتلى هم من أبناء القبائل، ونصفهم من الأطفال الذين زجت بهم ميليشيا الحوثي في جبهات مأرب والجوف ونهم والبيضاء والضالع والساحل الغربي.