"سلمان للإغاثة" توزيع 12طناً من الأغذية لمتضرري السيول في عدن

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 165 سلة غذائية تزن 12 طنا و200 كيلو غرام للنازحين من محافظة الحديدة المتضررين من السيول في مخيم الحفرة بمديرية البريقة التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 990 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات. من جهة أخرى، واصلت عيادات المركز بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.
وراجع العيادات أمس 632 مريضا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيد، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلا، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضا.
كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحا لـ28 مريضا، و16 صورة أشعة لـ8 مرضى، و101 تحليل مخبري لـ33 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية