نهم...الجيش الوطني يدمر 16طقم عسكري لملشيات الحوثي والطيرات تدخل خط المواجهة

الأحد 21 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دمرت مدفعية الجيش اليمني نحو 16 طقما عسكريا تابعا لجماعة الحوثي الانقلابية كانت تحمل عناصر حوثية مسلحة لتعزيز الانقلابيين في عدد من المواقع بمديرية نهم، شرق صنعاء، في الوقت الذي دمرت فيه مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات ومواقع للانقلابيين وآليات عسكرية في منطقة نجد العتق بذات المديرية.

وأكد «سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات سقطوا خلال المواجهات فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي عددا من الآليات القتالية وأرتال من التعزيزات الحوثية»

وشنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية.

وقال مصدر عسكري رسمي، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن «أبطال الجيش الوطني والمقاومة خاضوا معارك ضد الميليشيات الانقلابية من ساعات الصباح الأولى وحتى ظهر السبت تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وذكر أن «الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للميليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق، وأسفرت عن تدمير عربة bmb وعدد من الآليات، إضافة إلى استهداف مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفرة القريبة من مفرق الجوف، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات ومعدات».

وسقط قتلى وجرحى حوثيين، الجمعة، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني. وقال مصدر عسكري «الجيش الوطني استدرج مجاميع من ميليشيات الحوثي بعدتها وأسلحتها إلى كمين محكم في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم القريبة من مفرق الجوف قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات».

مضيفا «الجيش اشتبك مع العناصر الحوثية وأقعوهم بين قتيل وجريح وأسير، وتمكنوا من استعادة عربات مدرعة وأطقم وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة».

وأكد أن «مدفعية الجيش استهدفت نحو 16 طقماً محملة بعناصر مسلحة في سايلة سد المزراه وسد المجاري كانت في طريقها لتعزيز العناصر المحاصرة، وتمكنت من تدميرها بالكامل».

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات للميليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية ومعدات تابعة لها.