الجوف...معارك هي الأعنف ومصرع العشرات من مليشيات الحوثي و20 أسير

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أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني أن معارك عنيفة تشهدها الأطراف الشرقية لمحافظة الجوف بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي منذ الجمعة الماضية.
وقال المصدر: «هناك عشرات القتلى في صفوف المليشيا ت و20 أسيرا ولا تزال الجثث مرمية في الصحراء والوديان».
وفي محافظة البيضاء، أعدمت مليشيا الحوثي صالح المنصوري في نقطة السربا الخوعة بمديرية السوادية بدم بارد.
وشن الحوثيون حملات اعتقالات ومداهمات للمحلات التجارية في محافظة إب بذريعة مصادرة الطبعة الجديدة من العملة اليمنية التي تصدر من البنك المركزي في عدن.
في غضون ذلك، اتهم المحامي عبدالمجيد صبره مليشيا الحوثي باختطاف امرأة خمسينية من منزلها في مايو الماضي ولا تزال مخفية في سجونهم، مؤكداً أن ذلك جريمة