التعليم العالي تعلن موعد استئناف الدراسة الجامعية

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف الدراسة الجامعية في المحافظات المحررة في الثامن من أغسطس المقبل ووفقاً لما أعلنته الوزارة في وقت سابق.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الدكتور حسين باسلامة اللقاء التشاوري بمدينة المكلا لرؤساء وممثلي الجامعات الأهلية بمحافظة حضرموت، في اطار زيارته لحضرموت للاطلاع عن كثب على جاهزية الجامعات الحكومية والأهلية لبدء استئناف الدراسة واستكمال العام الجامعي 2019 /2020 في المحافظة.

ولفت الى انه عقد اجتماعات لمناقشة واستعراض الحلول الممكنة لبدء الدراسة الجامعية والبدائل المتاحة مثل التعليم عن بُعد عبر المنصات التلفزيونية، والإجراءات الاحترازية مثل التباعد داخل القاعات ومراعاة ظروف انطفاءات الكهرباء والمواصلات والانترنت وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

ونوه بالجهود التي بذلت من قبل رؤساء الجامعات الأهلية واحتوائهما الأزمة التي تمر بها البلاد مع التزامهما الكامل بقرارات قيادة الوزارة رغم الخسائر التي تعرضت لها الجامعات الاهلية بسبب جائحة كورونا.

وتطرق رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية الى عدد من المقترحات حول آلية استئناف الدراسة الجامعية وما مدى الصعوبات التي تواجههم خلال هذه المرحلة.