نائب الرئيس يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد الركن حُميد بن منصور حسين القائفي مستشار رئيس هيئة الأركان العامة، وهو يؤدي واجبه الوطني.
وأشار نائب الرئيس إلى مناقب الشهيد القائفي ومواقفه الوطنية، وإسهاماته النضالية برفقة زملائه من الضباط في سبيل دحر المليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى دوره المجتمعي وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.
وعبر نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الشهيد وأسرته وكافة آل القائفي عن أصدق التعازي والمواساة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.