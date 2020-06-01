آخر الاخبار

دعم إماراتي واستعداد مصري لحرب جديدة ضد تركيا في ليبيا ... أبوظبي تعلن عن موقفها رسميا   الحرس الثوري يكشف لأول مرة فضحية حاولت الامارات اخفائها والتهرب بخصوص مهمة لطائرات أمريكية انطلقت من ابوظبي تعرف على الآثار الكارثية للجسم في حال عدم شرب الماء بشكل كافي؟ خبر محزن وخطير بخصوص الفنانة رجاء الجداوي التعليم العالي تعلن موعد استئناف الدراسة الجامعية نائب الرئيس يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني توجيهات مليكة جديدة من الملك سلمان بخصوص ثلاث قضايا هامة تخص مواطني المملكة والعالم الاسلامي مقيم في السعودية إستدرج القاصرات واستغلهن بالتصوير .. والنيابة العامة تبدأ التحقيق تعرف عليها ... تويتر يحذف تغريدة ترمب دولة ملكية عربية زوجت رسميا أكثر من 7 ألف قاصر من بناتها خلال عام

نائب الرئيس يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 732

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد الركن حُميد بن منصور حسين القائفي مستشار رئيس هيئة الأركان العامة، وهو يؤدي واجبه الوطني.

وأشار نائب الرئيس إلى مناقب الشهيد القائفي ومواقفه الوطنية، وإسهاماته النضالية برفقة زملائه من الضباط في سبيل دحر المليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى دوره المجتمعي وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين.

وعبر نائب الرئيس في البرقية التي بعثها إلى أبناء الشهيد وأسرته وكافة آل القائفي عن أصدق التعازي والمواساة.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إقراء أيضاً
القيادة المركزية الأميركية تكشف حقيقية النوايا السعودية حول حرب اليمن وتعري طرفا
الظلام سيحل في اليمن صباح غد الأحد .. ترقبوا ظاهرة فلكية ومشهد لا يتكرر كثيرا
هجوم واسع شرق صنعاء وقصف جوي ومدفعي .. آخر المستجدات
مسئول يمني متوعدا محمد بن زايد: سيبكي ندما على اليوم الذي وطأت فيه قدمه سقطرى
مليشيات الامارات تسيطر على آخر معاقل الشرعية في سقطرى وتعلن فرض الادارة الذاتية
معين عبدالملك متواطئ.. الحكومة تذر الرماد في عيون الشعب وتكتفي ببيان ضعيف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس