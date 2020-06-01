مقيم في السعودية إستدرج القاصرات واستغلهن بالتصوير .. والنيابة العامة تبدأ التحقيق

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق مع مقيم من جنسية عربية يستدرج القاصرات لأغراض سيئة، واستغلالهن بالتصوير في مشاهد خادشة للحياء ونشر ذلك عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهة المختصة.

وأكد المصدر أنه بمثول المتهم المذكور لإجراءات التحقيق جرى إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتم إخضاعة للاستجواب المفصًل، والأمر بإيقافة على ذمة القضية.

وأكد المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة ونشره عبر وسائل التواصل يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال ، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويعتبر من الظروف المشددة للعقوبة طبقاً لنظامي مكافحة التحرش وحماية الطفل.