نائب الرئيس يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني توجيهات مليكة جديدة من الملك سلمان بخصوص ثلاث قضايا هامة تخص مواطني المملكة والعالم الاسلامي مقيم في السعودية إستدرج القاصرات واستغلهن بالتصوير .. والنيابة العامة تبدأ التحقيق تعرف عليها ... تويتر يحذف تغريدة ترمب دولة ملكية عربية زوجت رسميا أكثر من 7 ألف قاصر من بناتها خلال عام نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يعلن عن زيارة ناجحة مع أثيوبيا وملفات حساسة تم حسمها القيادة المركزية الأميركية تكشف حقيقية النوايا السعودية حول حرب اليمن وتعري طرفا ثالثا وخطيرا السيسي يعلن جاهزية جيش مصر لخوض حربٍ جديدةِ في ليبيا وان الشرعية الدولية باتت صفه .. والجيش المصري يرفض أي مواجه عسكرية مع أثيويا – أستمع لخطاب الحرب للسيسي الظلام سيحل في اليمن صباح غد الأحد .. ترقبوا ظاهرة فلكية ومشهد لا يتكرر كثيرا فنانة سعودية شهيرة تنجو من الموت بعد 16 وهي في غرفة العمليات .. وهذا أول ما قلته
بلغت عقود تزويج القاصرات في الأردن ، 7224 عقدا عام 2019، فيما كانت 8226 عقدا عام 2018.
ووصل إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2019، التي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات الأردن 67696 عقدا، بانخفاض بلغ 3038 عقد زواج، أي بنسبة 4.3% ، مقارنة مع عام 2018، وذلك وفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن”، في بيان لها نشرته على صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء، إلى أن عقود تزويج القاصرات، بالنسبة لإجمالي حالات الزواج العادي والمكرر، انخفضت بنسبة 1%، حيث بلغت النسبة 10.6% عام 2019 مقارنة مع 11.6% عام 2018.
علما بأن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري درست خلال عام 2019 بحدود 7729 حالة زواج دون سن 18 عاما.