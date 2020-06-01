نائب الرئيس يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني توجيهات مليكة جديدة من الملك سلمان بخصوص ثلاث قضايا هامة تخص مواطني المملكة والعالم الاسلامي مقيم في السعودية إستدرج القاصرات واستغلهن بالتصوير .. والنيابة العامة تبدأ التحقيق تعرف عليها ... تويتر يحذف تغريدة ترمب دولة ملكية عربية زوجت رسميا أكثر من 7 ألف قاصر من بناتها خلال عام نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يعلن عن زيارة ناجحة مع أثيوبيا وملفات حساسة تم حسمها القيادة المركزية الأميركية تكشف حقيقية النوايا السعودية حول حرب اليمن وتعري طرفا ثالثا وخطيرا السيسي يعلن جاهزية جيش مصر لخوض حربٍ جديدةِ في ليبيا وان الشرعية الدولية باتت صفه .. والجيش المصري يرفض أي مواجه عسكرية مع أثيويا – أستمع لخطاب الحرب للسيسي الظلام سيحل في اليمن صباح غد الأحد .. ترقبوا ظاهرة فلكية ومشهد لا يتكرر كثيرا فنانة سعودية شهيرة تنجو من الموت بعد 16 وهي في غرفة العمليات .. وهذا أول ما قلته
قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي، إن المملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى الوصول لنهاية متفق عليها للنزاع القائم في اليمن.
أدلى ماكنزي بهذه التصريحات إلى معهد الشرق الأوسط ونقلتها القيادة المركزية الأميركية على تويتر، حيث قال: "لسوء الحظ، هناك طرف ثالث في هذه المفاوضات، وهذا الطرف الثالث هو إيران والتي لا مصلحة لها في انتهاء هذه الحرب".
وأضاف: أعتقد أن السعودية على استعداد للتفاوض، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية في محاولة لتحقيق هذه الغاية.
اقرأ أيضا
توجيهات مليكة جديدة من الملك سلمان بخصوص ثلاث قضايا هامة تخص مواطني المملكة والعالم الاسلامي
مقيم في السعودية إستدرج القاصرات واستغلهن بالتصوير .. والنيابة العامة تبدأ التحقيق
وأضاف ماكنزي: إن تقديري قائم على الحوار، والحوار بين الأطراف في المملكة العربية السعودية والاجتماعات التي أقامتها هناك، والمملكة العربية السعودية تسعى بصدق إلى نهاية متفاوض عليها للنزاع في اليمن.
السعودية تستضيف مانحي اليمن
يأتي ذلك فيما أكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أنه بينما تستضيف المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لمساعدة أبناء اليمن، يواصل الحوثيون عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية.
وكتب في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه الرسمي "تويتر"، "بدلاً من الاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، يهاجم الحوثيون المملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار متفجرة تقدمها إيران، لقد حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن".