الظلام سيحل في اليمن صباح غد الأحد .. ترقبوا ظاهرة فلكية ومشهد لا يتكرر كثيرا

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال الفلكي اليمني أحمد الجوبي أن الظلام سيحل على اليمن صباح غدا الأحد حيث ستشهد كسوفا للشمس.

وسيبدأ الكسوف بحسب الجوبي من الساعة السابعة 7:30 صباحا وحتى 8:30 صباحا، و سيبلغ نسبته 99 % من قرص الشمس عند الساعة الثامنة و 9 دقائق صباحا، في مشهد لا يتكرر إلا نادرا.

الى ذلك قالت الجمعية الفلكية اليمنية ان اليمن والوطن العربي سيشهد يوم غد الأحد 21 يونيو كسوفا للشمس.

وأصدرت الجمعية جدولا تفصيليا يتضمن مواقيت الكسوف على المدن اليمنية والعربية.

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وقال خبير دولي في الفيزياء الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد كسوفا حلقيا للشمس، يوم الأحد.

وأكد أن الكسوف الجزئي سيبدأ على اليمن من السواحل الغربية، عند حوالي الساعة 6:53 صباحا، بتوقيت صنعاء، ليغطي اليمن بشكل تدريجي.

وأضاف: في تمام الساعة 7:04 يكون الكسوف قد بدأ على الحدود الشرقية لليمن.

وأشار إلى أن قرص الشمس سينجلي على السواحل الغربية لليمن عند الساعة 9:28، وينتهي على الحدود الشرقية وعلى كامل الأراضي اليمنية عند الساعة 9:56 صباحاً.

وستكون نسبة الكسوف على مراكز المدن الرئيسية اليمنية، على النحو التالي:

أمانة العاصمة صنعاء 97%.

عدن 90%.

تعز 94% .

الحديدة 97%.

لحج 91% .

صعدة 92% .

عمران 96% .

حجة 95% .

المحويت 96%.

أبين 90%.

الضالع 93%.

البيضاء 93%.

إب 95%.

ذمار 97%.

ريمة 97%.

شبوة 92%.

مأرب 97%.

الجوف 96%.

سيئون 93%.

المكلا 88%.

الغيضة 88%.

أرخبيل سقطرى 72%.

وحذرت الجمعية الفلكية اليمنية المواطنين من النظر للشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف. مؤكدة أن ذلك سيلحق أضرارﺍ كبيرة بالعين.

وأشارت إلى أن موعد الكسوف يوافق بالتقويم الحميري اليمني اليوم الثامن من شهر ذو القياظ و التي تمثل آخر يوم من المعلم الزراعي “طلوع الثور” ليبدأ بعد ذلك المعلم الزراعي طلوع النجمين – الظلم الأول.