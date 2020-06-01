هجوم واسع شرق صنعاء وقصف جوي ومدفعي .. آخر المستجدات

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، صباح اليوم السبت، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة خاضت معارك ضد المليشيات الانقلابية من ساعات الصباح الأولى وحتى ظهر اليوم، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضاف نقلا عن مصدر عسكري بأن الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق، وأسفرت عن تدمير عربة bmb وعدد من الآليات.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفرة القريبة من مفرق الجوف، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات ومعدات.