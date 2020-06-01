مليشيات الامارات تسيطر على آخر معاقل الشرعية في سقطرى وتعلن فرض الادارة الذاتية

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استكملت مليشيات المجلس الانتقالي، المدعومة إماراتيا السيطرة على سقطرى بسيطرتها على اخر معاقل الشرعية في الحزيرة، وهو معسكر القوات الخاصة.
وقالت مصادر عسكرية إن المعسكر يعد من أكبر المعسكرات بيد القوات الحكومية، وكان مقراً مؤقتاً للواء أول مشاه بحري التابع للشرعية.
يأتي ذلك بعد سيطرة الانتقالي، يوم أمس، على ديوان المحافظة ومبنى إدارة أمن سقطرى وعدد من المؤسسات.
وفي رسالة تحدي واضحة للسعودية التي دعت في مقترح لها قبل يومين الى الغاء الانتقالي الادارة الذاتية تمهيدا لحل شامل في الجنوب ؛أعلن رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرى، المدعو رأفت الثقلي، ما اعتبره "الحكم الذاتي" في مبنى ديوان المحافظة بمكتب المحافظ أمام قيادات أمنية وعسكرية تابعه للانتقالي.
وأكد على فرض الإدارة الذاتية ابتداء من اليوم في مبنى المحافظة، وكذلك السيطرة على مداخل ومخارج الجزيرة وأن تكون تحت قياداتهم.