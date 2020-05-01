عاجل: بيان من محافظ سقطرى يكشف ماحدث .. تعرضنا لخذلان وصمت مريب

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قال محافظ سقطرى رمزي محروس اليوم السبت ان المحافظة تشهد فوضى عارمة تقوم بها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا التي اجتاحت حديبو، وذلك في اول حديث له عقب اقتحام مليشيات الانتقالي عاصمة المحافظة.
واكد محافظ سقطرى انهم تعرضوا وأهالي المحافظة لخذلان وصمت مريب ممن ننتظر منهم النصرة والمؤازرة.
وقال المحافظ في بيان اطلع عليه (مأرب برس) على صفحته الشخصية في فيسبوك :«هاجمت هذه الميليشيات على مدى اسابيع ماضية معسكرات ومؤسسات الدولة وأسقطتها ثم اجتاحت صباح يوم الجمعة مدينة حديبوه عاصمة المحافظة بما سيطرت عليه من معسكرات الدولة من اسلحة وترسانة كبيرة وسيطرت على ادارة الأمن وادارة المحافظة بقوة السلاح».
واضاف «لن تقبل سقطرى بميليشيا العبث وداعميها ولن يسلم السقطريون أرضهم وسيكون لكل مقام مقال، وكل شبر من سقطرى يرفض الوصاية والعبث وستبقى سقطرى شامخة ابية حرة بكل أهلها الطبين الشرفاء».
وقال «تعرضنا ومعنا اهالي سقطرى لخذلان وصمت مريب ممن ننتظر منهم النصرة والمؤازرة والوقوف معنا لكن ذلك لن يفت في عضدنا ونستمد صلابتنا وقوتنا من الله ثم من عدالة قضيتنا وحقنا الواضح والجلي».
ووجه المحافظ تحية وشكر لابناء سقطرى بكل شرائحهم ولرجال الجيش والأمن الشرفاء الذين دافعو ولا زالو عن كرامتهم وأعراضهم.