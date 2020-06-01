البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا ..تعرف على حجم الكارثة اليومية بالأرقام

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تخطّت البرازيل، يوم أمس (الجمعة)، عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات.

وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54771 إصابة جديدة في يوم واحد.

كما أحصت البرازيل في الإجمال 48954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.