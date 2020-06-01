تركيا وإيطاليا تتفقان على تحقيق سلام عادل في ليبيا البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بفيروس كورونا ..تعرف على حجم الكارثة اليومية بالأرقام اشتداد المعارك في ابين والجيش الوطني يحقق تقدمات جديدة غموض يلف مصير 280 طناً من المساعدات الطبية وتهامات لمليشات الحوثي بسرقتها جبايات الإنقلابيين على المخابز تثير استياء وسخط شعبي في صنعاء التحالف :يدعوا الأطراف اليمنية بسقطرى لوقف الإشتباكات فوراً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية :يحذر من عواقب خطيرة للأعمال العسكرية في أرخبيل سقطرى أسر ضابط برتبة عقيد لمليشيات الحوثي في الجوف ومقتل 6قيادات ميدانية اشتداد المعارك في ”أبين“ وقوات ”الشرعية“ تسيطر على ”نجيد“ وتواصل التقدم شمال ”زنجبار“ نهم...الجيش الوطني ينفذ كمين محكم يكبد المليشيات الحوثي العشرات من القتلى والجرحى وإغتنام عربات عسكرية ضخمة
تخطّت البرازيل، يوم أمس (الجمعة)، عتبة المليون إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة تسجيلها عدداً يوميّاً قياسيّاً من الإصابات.
وأحصت البلاد إجمالي 1,032,913 إصابة، بعد تسجيلها ارتفاعاً قياسيّاً في عدد الإصابات بلغ 54771 إصابة جديدة في يوم واحد.
كما أحصت البرازيل في الإجمال 48954 وفاة جرّاء الفيروس، بعد تسجيلها 1206 وفيّات إضافيّة خلال أربع وعشرين ساعة.