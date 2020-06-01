اشتداد المعارك في ابين والجيش الوطني يحقق تقدمات جديدة

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر عسكرية، إن القوات الجيش الوطني في أبين حققت تقدما كبيراً عقب قتال عنيف نشب اليوم مع عناصر مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

وبحسب المصدر، فان معارك قوية اندلعت شرق الدرجاج والميوح وحلمة وباتيس، أحرزت القوات الحكومية خلالها تقدما محدودا، شمال مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.

كما سيطر الجيش الوطني على جبل نجيد المطل على منطقة الدرجاج شمال مدينة زنجبار في أبين وتجددت المواجهات المسلحة بين الجانبين عقب هجوم واسع النطاق شنته عناصر مليشيا الانتقالي على مواقع تمركز فيها القوات الحكومية في منطقة الشيخ سالم ومنطقة الطرية.

واكدت المصادر إن معارك عنيفة بمختلف انواع الاسلحة دارت بين الجانبين واستمرت لساعات انتهت بتقدم للقوات الحكومية هناك .

وجاءت هذه المعارك بعد أن دفعت مليشيا الانتقالي بتعزيزات عسكرية لدعم مسلحيها المتمركزة في منطقة الشيخ سالم شرقي المحافظة.