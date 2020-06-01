جبايات الإنقلابيين على المخابز تثير استياء وسخط شعبي في صنعاء

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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لم تتوقف حملات الميليشيات الحوثية وأساليبها الابتزازية بحق منتسبي القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية وممتهني المهن الأخرى المتعددة بمناطق سيطرتها، بل توسعت وازدادت حدتها لتطال هذه المرة العشرات من ملاك الأفران وبائعي الخبز، تلك الفئة التي كثيراً ما ارتبط عملها بلقمة عيش المواطن البسيط في العاصمة صنعاء.

مصادر خاصة في العاصمة المختطفة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي أقدمت خلال اليومين الماضيين على إغلاق العشرات من المخابز والأفران بشوارع وأحياء متفرقة من صنعاء بحجة مخالفتها للأوزان والأسعار والتعليميات الحوثية المقرة عبر عناصر الجماعة المعينين في وزارة الصناعة والتجارة الانقلابية.

وأكدت المصادر أن حملات ميليشيات التموين الحوثية أسفرت في غضون يومين فقط عن إغلاق 72 مخبزاً في مديريات معين وآزال والوحدة والسبعين بالعاصمة، مع استمرار 18 لجنة جباية شكلتها الجماعة مؤخراً، وتضم العشرات من الموظفين المواليين لها المدعومين بعربات ومسلحين، في استهداف وإغلاق ما تبقى من المخابز المنتشرة في المديريات المستهدفة.

وأكد أحد ملاك المخابز بصنعاء أن إغلاق الجماعة لأفرانه، مع عشرات من المخابز والأفران الأخرى، جاء عقب نزول ميداني مفاجئ، صاحبته سلسلة من اتهامات وادعاءات باطلة وجهت لهم من قبل مسحلي الجماعة بهدف تخويفهم وابتزازهم، ومن ثم نهبهم.

وأشار مالك المخابز، في حديثه إلى أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء معاودة استهداف الجماعة لهم وإغلاق مخابزهم هو رفضهم المطلق هذه المرة لدفع إتاوات مالية غير قانونية فرضها الحوثيون مجدداً عليهم.

وقال: «إن الميليشيات عندما بدأت قبل شهر من الآن بحملات نهب وابتزاز مسعورة واسعة بحق التجار، وغيرهم من اليمنيين في العاصمة، أدركنا تماماً، وكما عودتنا هذه الجماعة بممارساتها، أن الدور سيأتي عما قريب علينا، وسيطالنا في أقرب فرصة».

وفي الوقت الذي أغلقت فيه الجماعة أكثر من 70 مخبزاً في غضون يومين من حملتها الانتقامية، كشفت مصادر محلية في صنعاء عن فرض الميليشيات، في سياق حملتها الأخيرة، مبالغ مالية تراوحت بين 100 و500 ألف ريال على المخابز الكبيرة، وبين 30 و80 ألف ريال على المخابز الصغيرة والمتوسطة، تحت تسميات وذرائع واهية (الدولار نحو 650 ريالاً).

وتوقعت المصادر المحلية أن تستمر الجماعة في إغلاق تلك المخابز التي استهدفتها مؤخراً غير آبهة بمعاناة وأوضاع السكان في صنعاء.

ورغم التداعيات والمعاناة الكبيرة التي ستحدث من وراء استمرار إغلاق الانقلابيين للمخابز، ورفض ملاكها الخضوع لابتزاز مسلحي الجماعة، وما لها من تأثير مباشر على السكان بصنعاء، وحرمانهم من الحصول على رغيف العيش، فإن تلك الخطوة لاقت استحساناً وقبولاً كبيراً لدى شريحة من السكان في صنعاء، حيث أشاد بعض منهم، خلال حديثهم مع بتلك المواقف الشجاعة التي اتسم بها كثير من ملاك المخابز، وعدم رضوخهم لدفع جبايات لجيوب الحوثيين.

وفي المقابل، شكا السكان في صنعاء من انعدام رغيف الخبز عقب إغلاق سلطة الميليشيات للعشرات من المخابز والأفران في مناطقهم. وأفاد مواطن بحي مذبح بصنعاء بأنه ظل خلال يومين ماضيين لساعات طويلة وهو يبحث عن مخبز لشراء رغيف العيش لإشباع جوع أطفاله، لكنه وجد أنها توقفت عن العمل.

وقال: «الإجراءات الحوثية الأخيرة غير القانونية التي طالت أصحاب المخابز قد طالتهم بصفتهم مواطنين قبل غيرهم، وحرمتهم من الحصول على رغيف العيش، خصوصاً في ظل انعدام مادة غاز الطهي التي تحتكرها الجماعة وتبيعها عبر عقال الحارات الموالين لها، وفق طرق انتقائية واعتبارات عنصرية».

وتعد أزمة اختفاء رغيف الخبز الحالية في صنعاء واحدة من الأزمات المتعددة التي اعتادت الميليشيات على التسبب بوقوعها منذ انقلابها، وارتكابها لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها.