اشتداد المعارك في ابين والجيش الوطني يحقق تقدمات جديدة غموض يلف مصير 280 طناً من المساعدات الطبية وتهامات لمليشات الحوثي بسرقتها جبايات الإنقلابيين على المخابز تثير استياء وسخط شعبي في صنعاء التحالف :يدعوا الأطراف اليمنية بسقطرى لوقف الإشتباكات فوراً مسؤول كبير في الحكومة الشرعية :يحذر من عواقب خطيرة للأعمال العسكرية في أرخبيل سقطرى أسر ضابط برتبة عقيد لمليشيات الحوثي في الجوف ومقتل 6قيادات ميدانية اشتداد المعارك في ”أبين“ وقوات ”الشرعية“ تسيطر على ”نجيد“ وتواصل التقدم شمال ”زنجبار“ نهم...الجيش الوطني ينفذ كمين محكم يكبد المليشيات الحوثي العشرات من القتلى والجرحى وإغتنام عربات عسكرية ضخمة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تقتحم عاصمة ”سقطرى“ وتسيطر على المقرات الحكومية.. تفاصيل ماحدث الحوثيون يأسرون شقيقه ونجله ويقتحمون منزله.. مصادر قبلية مقربة تنفي خروج الشيخ ”ياسر العواضي“ من البيضاء وتكشف مكان تواجده
أكدت مصادر مطلعة ، إرسال تحالف دعم الشرعية في اليمن، رسالة «واضحة» لكل الأطراف بضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة .
وشهدت جزيرة سقطرى، مواجهات استخدام الأسلحه الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية، بجانب سقوط مقاذيف غير معروفه المصدر، ما يعرض أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، ويعكر صفو الحياة الطبيعية في الجزيرة، ويؤثر على تنميتها وأمنها واستقرارها، بجانب تهديد أمن وسلامة قوات التحالف التي تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار والمساهمة في مشاريع التنمية في الجزيرة.
وأكدت المصادر، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في الجزيرة، من بينها دبابات ومدفعية ثقيله موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن النزاع بين الاطراف «قد يكون بهدف الحصول على الغنائم».