التحالف :يدعوا الأطراف اليمنية بسقطرى لوقف الإشتباكات فوراً

السبت 20 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 429

أكدت مصادر مطلعة ، إرسال تحالف دعم الشرعية في اليمن، رسالة «واضحة» لكل الأطراف بضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة .

وشهدت جزيرة سقطرى، مواجهات استخدام الأسلحه الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية، بجانب سقوط مقاذيف غير معروفه المصدر، ما يعرض أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، ويعكر صفو الحياة الطبيعية في الجزيرة، ويؤثر على تنميتها وأمنها واستقرارها، بجانب تهديد أمن وسلامة قوات التحالف التي تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار والمساهمة في مشاريع التنمية في الجزيرة.

وأكدت المصادر، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في الجزيرة، من بينها دبابات ومدفعية ثقيله موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن النزاع بين الاطراف «قد يكون بهدف الحصول على الغنائم».