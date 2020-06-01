مسؤول كبير في الحكومة الشرعية :يحذر من عواقب خطيرة للأعمال العسكرية في أرخبيل سقطرى

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حذر وزير الإعلام اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، من "تصعيد خطير" في أرخبيل سقطرى.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر "قيام (المجلس) الانتقالي بمهاجمة المقار الحكومية والأمنية وإرهاب المواطنين في مدينة حديبو وقصف المدينة بالأسلحة الثقيلة، تصعيد خطير، يكشف جهله بأهمية الأرخبيل والحياة والتنوع البيئي هناك، والتهديد الذي يمثله جرها لمواجهات عسكرية، وعلى الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض".
وأضاف "سقطرى جزيرة السلام وإحدى عجائب الدنيا بطبيعتها الخلابة وتنوعها النباتي والبيئي وأهلها الطيبين المسالمين وإحدى أهم المحميات الطبيعية في العالم وقبلة السياحة وعلماء الطبيعة والبيئة والآثار والتي لم تشهد في تاريخها أي مواجهة عسكرية باتت اليوم مسرحا لعبث المجلس الانتقالي ومغامراته".
وتابع "كانت الدولة وما زالت حريصة على ألا تتحول محافظة سقطرى إلى ساحة للاستقطاب السياسي والصراع العسكري".
وقال "نذكر كل من تآمر ودعم التمرد الذي يقوده المجلس الانتقالي أن الشعب اليمني لن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا العبث الذي يستهدف الوحدة الوطنية ولا يخدم إلا الحوثي، وأن التاريخ لن يرحم أحدا".