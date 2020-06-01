عاجل: اشتداد المعارك في ”أبين“ وقوات ”الشرعية“ تسيطر على ”نجيد“ وتواصل التقدم شمال ”زنجبار“ نهم...الجيش الوطني ينفذ كمين محكم يكبد المليشيات الحوثي العشرات من القتلى والجرحى وإغتنام عربات عسكرية ضخمة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تقتحم عاصمة ”سقطرى“ وتسيطر على المقرات الحكومية.. تفاصيل ماحدث الحوثيون يأسرون شقيقه ونجله ويقتحمون منزله.. مصادر قبلية مقربة تنفي خروج الشيخ ”ياسر العواضي“ من البيضاء وتكشف مكان تواجده قرعة نهائيات آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثانية مصدر يكشف عن مصير العواضي بعد وصول الحوثيون الى منزله وحديث عن خيانات مسئول يمني يوجه دعوة عاجلة للقوات السعودية ويطلب منها التدخل في سقطرى انفجار الوضع عسكريا في سقطرى والانتقالي يقصف المدنيين في حديبو بالاسلحة الثقيلة عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن ”انتفاضة العواضي“ ويوجه دعوة عاجلة لمشائخ ورجال البيضاء الرئاسة ترحب والحكومة تتمسك بـ”تنفيذ حرفي لكامل بنود الاتفاق“.. موقف متناقض من المقترح السعودي الجديد بخصوص ”اتفاق الرياض“
أفادت مصادر عسكرية ميدانية، مساء الجمعة 19 يونيو/حزيران، باشتداد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، شمال مدينة زنجبار، بمحافظة أبين (جنوب البلاد).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان معارك شرسة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، تدور الآن (8: مساء)، شرق ”الدرجاج“ و”الميوح“ و”حلمة“ و”باتيس“، وسط تقهقر لمليشيا الانتقالي الجنوبي.
وأكدت المصادر ان قوات الجيش الوطني، أحكمت سيطرتها على جبل ”نجيد“ المطل على منطقة ”الدرجاج“ شمال مدينة زنجبار، وتواصل تقدمها، فيما لا تزال المعارك على أشدها.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت قوات الانتقالي الجنوبي عن هجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين.