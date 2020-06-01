عاجل: اشتداد المعارك في ”أبين“ وقوات ”الشرعية“ تسيطر على ”نجيد“ وتواصل التقدم شمال ”زنجبار“

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية ميدانية، مساء الجمعة 19 يونيو/حزيران، باشتداد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية ومليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا، شمال مدينة زنجبار، بمحافظة أبين (جنوب البلاد).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان معارك شرسة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، تدور الآن (8: مساء)، شرق ”الدرجاج“ و”الميوح“ و”حلمة“ و”باتيس“، وسط تقهقر لمليشيا الانتقالي الجنوبي.

وأكدت المصادر ان قوات الجيش الوطني، أحكمت سيطرتها على جبل ”نجيد“ المطل على منطقة ”الدرجاج“ شمال مدينة زنجبار، وتواصل تقدمها، فيما لا تزال المعارك على أشدها.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت قوات الانتقالي الجنوبي عن هجوم عنيف للقوات الحكومية قرب مدينة شقرة التابعة لمحافظة أبين.