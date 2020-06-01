نهم...الجيش الوطني ينفذ كمين محكم يكبد المليشيات الحوثي العشرات من القتلى والجرحى وإغتنام عربات عسكرية ضخمة

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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نفّذ أبطال الجيش الوطني، اليوم الجمعة، كميناً محكماً استهدف مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي بعدّتها وأسلحتها إلى كمين محكم في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم القريبة من مفرق الجوف قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات.

وأضاف بأن أبطال الجيش اشتبكوا مع العناصر الحوثية وأقعوهم بين قتيل وجريح وأسير، وتمكنوا من استعادة عربات مدرّعة وأطقم وكمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

فيما استهدفت مدفعية الجيش نحو 16 طقماً محمّلة بعناصر مسلّحة في سايلة سد المزراه وسد المجاري كانت في طريقها لتعزيز العناصر المحاصرة، وتمكنت من تدميرها بالكامل.

وفي السياق ذاته، قال المصدر إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في جبهات صلب ونجد العتق بمديرية نهم وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات قتالية ومعدّات تابعة لها.