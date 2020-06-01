الحوثيون يأسرون شقيقه ونجله ويقتحمون منزله.. مصادر قبلية مقربة تنفي خروج الشيخ ”ياسر العواضي“ من البيضاء وتكشف مكان تواجده قرعة نهائيات آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثانية مصدر يكشف عن مصير العواضي بعد وصول الحوثيون الى منزله وحديث عن خيانات مسئول يمني يوجه دعوة عاجلة للقوات السعودية ويطلب منها التدخل في سقطرى انفجار الوضع عسكريا في سقطرى والانتقالي يقصف المدنيين في حديبو بالاسلحة الثقيلة عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن ”انتفاضة العواضي“ ويوجه دعوة عاجلة لمشائخ ورجال البيضاء الرئاسة ترحب والحكومة تتمسك بـ”تنفيذ حرفي لكامل بنود الاتفاق“.. موقف متناقض من المقترح السعودي الجديد بخصوص ”اتفاق الرياض“ طائرة تصل صنعاء واليونيسف تكشف عن حمولتها الجميع يتحدث عن كارثة وشيكة .. الشرعية تحمل الانقلابيين والحوثي يرد :نخلي مسئوليتنا آخر التطورات من سقطرى .. مليشيات الانتقالي تنقلب على اتفاق رعته السعودية وتستعد لتفجير الوضع واقتحام حديبو
أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، منتخب اليمن في المجموعة الثانية والتي ضمت ثلاثة منتخبات من غرب آسيا، حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب.
جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتواجد منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كوريا الشمالية وإيران وقطر، في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان بينما حل منتخب السعودية في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان والصين وإندونيسيا.
ويشارك في النهائيات المقرر اقامتها في البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر الى 12 ديسمبر القادمين 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.
وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.