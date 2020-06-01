قرعة نهائيات آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثانية

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 806

أوقعت قرعة بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020، منتخب اليمن في المجموعة الثانية والتي ضمت ثلاثة منتخبات من غرب آسيا، حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس عبر تقنية اتصال الفيديو من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتواجد منتخب البحرين المضيف في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كوريا الشمالية وإيران وقطر، في حين ضمت المجموعة الثالثة كل من كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وأوزبكستان بينما حل منتخب السعودية في المجموعة الرابعة إلى جانب اليابان والصين وإندونيسيا.

ويشارك في النهائيات المقرر اقامتها في البحرين خلال الفترة من 25 نوفمبر الى 12 ديسمبر القادمين 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتحصل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2021 في بيرو.

وكان منتخب اليابان توج بلقب النسخة الماضية من البطولة عام 2018 في ماليزيا، بعدما تغلب على طاجيكستان 1-0 في المباراة النهائية.