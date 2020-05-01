الحوثيون يأسرون شقيقه ونجله ويقتحمون منزله.. مصادر قبلية مقربة تنفي خروج الشيخ ”ياسر العواضي“ من البيضاء وتكشف مكان تواجده قرعة نهائيات آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثانية مصدر يكشف عن مصير العواضي بعد وصول الحوثيون الى منزله وحديث عن خيانات مسئول يمني يوجه دعوة عاجلة للقوات السعودية ويطلب منها التدخل في سقطرى انفجار الوضع عسكريا في سقطرى والانتقالي يقصف المدنيين في حديبو بالاسلحة الثقيلة عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن ”انتفاضة العواضي“ ويوجه دعوة عاجلة لمشائخ ورجال البيضاء الرئاسة ترحب والحكومة تتمسك بـ”تنفيذ حرفي لكامل بنود الاتفاق“.. موقف متناقض من المقترح السعودي الجديد بخصوص ”اتفاق الرياض“ طائرة تصل صنعاء واليونيسف تكشف عن حمولتها الجميع يتحدث عن كارثة وشيكة .. الشرعية تحمل الانقلابيين والحوثي يرد :نخلي مسئوليتنا آخر التطورات من سقطرى .. مليشيات الانتقالي تنقلب على اتفاق رعته السعودية وتستعد لتفجير الوضع واقتحام حديبو
سيطر الحوثيون مساء الخميس على مركز مديرية ردمان ومناطق ال عواض في محافظة البيضاء (وسط اليمن)بعد معارك عنيفة مع مسلحي القبائل بقيادة الشيخ ياسر العواضي.
وقال مصدر محلي لـ«مأرب برس» ان الحوثيين بسطوا سيطرتهم على مركز المديرية خلال الساعات الماضية بعد اشتباكات لم تستمر اكثر من يوم.
واشار المصدر الى حدوث خيانات سهلت للحوثيين الدخول الى المنطقة والسيطرة عليها دون مقاومة كبيرة.
وعن مصير القيادي المؤتمري العواضي افاد مصدرنا ان العواضي تمكن من الخروج من ردمان في البيضاء قبل ان يصل الحوثيين الى منطقته ويقتحمون منزله.
ورجح المصدر وصوله الى مأرب،بمساعدة قوات من الجيش الوطني، تواجدت بالقرب من مناطق ال عواض.
وكان العواضي دعا قبل يومين الى ما اسماها فزعة قبلية واحتشاد عاجل للقبائل اثر قصف الحوثيين مناطق القبائل في ردمان عقب توتر ساد المنطقة على خلفية مقتل المرأة جهاد الاصبحي على يد مسلح حوثي.
اما الحوثيون فوصفوا العواضي بالمرتزق واتهموه بالتعاون مع ما يسمونه العدوان وانه سعى للفتنة ولتفجير الوضع في منطقة ردمان بمحافظة البيضاء.