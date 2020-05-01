مصدر يكشف عن مصير العواضي بعد وصول الحوثيون الى منزله وحديث عن خيانات

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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سيطر الحوثيون مساء الخميس على مركز مديرية ردمان ومناطق ال عواض في محافظة البيضاء (وسط اليمن)بعد معارك عنيفة مع مسلحي القبائل بقيادة الشيخ ياسر العواضي.

وقال مصدر محلي لـ«مأرب برس» ان الحوثيين بسطوا سيطرتهم على مركز المديرية خلال الساعات الماضية بعد اشتباكات لم تستمر اكثر من يوم.

واشار المصدر الى حدوث خيانات سهلت للحوثيين الدخول الى المنطقة والسيطرة عليها دون مقاومة كبيرة.

وعن مصير القيادي المؤتمري العواضي افاد مصدرنا ان العواضي تمكن من الخروج من ردمان في البيضاء قبل ان يصل الحوثيين الى منطقته ويقتحمون منزله.

ورجح المصدر وصوله الى مأرب،بمساعدة قوات من الجيش الوطني، تواجدت بالقرب من مناطق ال عواض.

وكان العواضي دعا قبل يومين الى ما اسماها فزعة قبلية واحتشاد عاجل للقبائل اثر قصف الحوثيين مناطق القبائل في ردمان عقب توتر ساد المنطقة على خلفية مقتل المرأة جهاد الاصبحي على يد مسلح حوثي.

اما الحوثيون فوصفوا العواضي بالمرتزق واتهموه بالتعاون مع ما يسمونه العدوان وانه سعى للفتنة ولتفجير الوضع في منطقة ردمان بمحافظة البيضاء.