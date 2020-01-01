الحوثيون يأسرون شقيقه ونجله ويقتحمون منزله.. مصادر قبلية مقربة تنفي خروج الشيخ ”ياسر العواضي“ من البيضاء وتكشف مكان تواجده قرعة نهائيات آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الثانية مصدر يكشف عن مصير العواضي بعد وصول الحوثيون الى منزله وحديث عن خيانات مسئول يمني يوجه دعوة عاجلة للقوات السعودية ويطلب منها التدخل في سقطرى انفجار الوضع عسكريا في سقطرى والانتقالي يقصف المدنيين في حديبو بالاسلحة الثقيلة عاجل: ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن ”انتفاضة العواضي“ ويوجه دعوة عاجلة لمشائخ ورجال البيضاء الرئاسة ترحب والحكومة تتمسك بـ”تنفيذ حرفي لكامل بنود الاتفاق“.. موقف متناقض من المقترح السعودي الجديد بخصوص ”اتفاق الرياض“ طائرة تصل صنعاء واليونيسف تكشف عن حمولتها الجميع يتحدث عن كارثة وشيكة .. الشرعية تحمل الانقلابيين والحوثي يرد :نخلي مسئوليتنا آخر التطورات من سقطرى .. مليشيات الانتقالي تنقلب على اتفاق رعته السعودية وتستعد لتفجير الوضع واقتحام حديبو
دعا وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم الجمعة التحالف ممثلا في القوات السعودية لتحمل مسؤولياته في سقطرى، بالتزامن مع تفجير مليشيات الانتقالي المدعوم اماراتيا للوضع وقصفها المدنيين في حديبو.
وقال كفاين في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل : أدعو القوات السعودية لتحمل المسؤولية والمساعدة في وقف العبث في سقطرى.
واشار وزير الثروة السمكية ان على القوات السعودية مساعدة السلطات المحلية الشرعية في فرض الأمن بسقطرى.
وعن القصف الذي تتعرض له عاصمة سقطرى اكد كفاين وهو احد ابناء المحافظة ان قصف مدينة حديبو غير مقبول ومستهجن وعلى المجلس الانتقالي وقف اعتداءاته.