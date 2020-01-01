مسئول يمني يوجه دعوة عاجلة للقوات السعودية ويطلب منها التدخل في سقطرى

الجمعة 19 يونيو-حزيران 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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دعا وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين اليوم الجمعة التحالف ممثلا في القوات السعودية لتحمل مسؤولياته في سقطرى، بالتزامن مع تفجير مليشيات الانتقالي المدعوم اماراتيا للوضع وقصفها المدنيين في حديبو.

وقال كفاين في تصريحات رصدها مأرب برس قبل قليل : أدعو القوات السعودية لتحمل المسؤولية والمساعدة في وقف العبث في سقطرى.

واشار وزير الثروة السمكية ان على القوات السعودية مساعدة السلطات المحلية الشرعية في فرض الأمن بسقطرى.

وعن القصف الذي تتعرض له عاصمة سقطرى اكد كفاين وهو احد ابناء المحافظة ان قصف مدينة حديبو غير مقبول ومستهجن وعلى المجلس الانتقالي وقف اعتداءاته.