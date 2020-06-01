انفجار الوضع عسكريا في سقطرى والانتقالي يقصف المدنيين في حديبو بالاسلحة الثقيلة

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اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة بين الحكومة اليمنية وما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، في محيط مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى.
ونقل مأرب برس عن مصادر محلية واعلامية متطابقة ان مليشيات المجلس الانتقالي تقصف منازل المواطنين في مدينة حديبو عاصمة سقطرى بالأسلحة الثقيلة،وسط اشتباكات عنيفة.
الى ذلك ناشد أهالي مدينة حديبو، إلزام الانتقالي بإيقاف قصف المدينة.
واشارت المصادر الى سقوط ضحايا مدنيين قصف عشوائي لمسلحي الانتقالي على منازل المواطنين في حديبو.
واندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي عند البوابة الغربية لمدينة حديبو.
وتمكنت القوات الحكومية من صد هجوم مليشيات الانتقالي على مدينة حديبو مركز سقطرى وردت على القصف الذي طال المدينة.
ولاحقا افادت مصادر محلية لمأرب برس بدخول مليشيات الانتقالي الى ادارة امن محافظة سقطرى، وتقع خارج مركز مدينة حديبو وتحديدا عند المدخل الغربي للمدينة ،كما يقع الى جوارها مركز قيادة التحالف.