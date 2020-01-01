انسحاب الانتقالي من عدن وهادي يعين رئيسا للحكومة ومحافظ .. بنود مقترح سعودي جديد يبدأ بالغاء الطوارئ والادارة الذاتية

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كشفت مصادر مطلعة الخميس إن السعودية اقترحت إطار عمل لإنهاء المواجهة الأخيرة في جنوب اليمن بين (الحكومة الشرعية والانتقالي) ،تحت مظلة التحالف الذي تقوده المملكة وذلك في وقت يتصاعد فيه القتال مع جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران شمالي البلاد.
وقالت ثلاثة مصادر على علم بالتطورات طبقا لوكالة رويترز إن الرياض قدمت اقتراحا لتنفيذ اتفاق لاقتسام السلطة توسطت فيه السعودية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن تنفيذه تعثر (اتفاق الرياض).
ويدعو الاقتراح إلى وقف إطلاق النار في محافظة أبين وإلى إلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ،وما يسمى الادارة الذاتية.
وبعد ذلك يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تدعمه السعودية محافظا ورئيسا للأمن في عدن ويختار رئيسا للوزراء بهدف تشكيل حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي.
ثم يسحب المجلس الانتقالي قواته من عدن ويعيد نشرها في أبين على أن يتم تشكيل الحكومة بعد ذلك.
وقال اثنان من المصادر لرويترز إن المجلس الانتقالي الذي تؤيده الإمارات المشاركة في التحالف يريد تشكيل الحكومة قبل نقل قواته.