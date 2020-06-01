خبر مطمئن لليمنيين بشأن حالات التعافي من فيروس كورونا

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سجلت السلطات الصحة في اليمن، الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً، في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد لاول مرة منذ تسجيل اول حالة اصابة في العاشر من ابريل الماضي.
واعلنت لجنة الطوارئ يوم الاربعاء تسجيل 179 حالة تعافٍ جديدة، منها 177 حالة في عدن، وحالتان في محافظة الضالع ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 271.
كما أعلنت، عن 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابة في مناطق نفوذها إلى 902 إصابة، بينها 244 حالةٍ.
وبحسب اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، فقد سجلت الحالات الجديدة في محافظات عدن 7 حالات وحضرموت 5 حالات وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع.
كما تم تسجيل 30 حالة وفاة لإصابات سابقة، توزعت على 25 حالة في عدن، و3 في حضرموت، وحالة في لحج ومثلها بالضالع.