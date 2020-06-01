طائرة تصل صنعاء واليونيسف تكشف عن حمولتها الجميع يتحدث عن كارثة وشيكة .. الشرعية تحمل الانقلابيين والحوثي يرد :نخلي مسئوليتنا آخر التطورات من سقطرى .. مليشيات الانتقالي تنقلب على اتفاق رعته السعودية وتستعد لتفجير الوضع واقتحام حديبو انسحاب الانتقالي من عدن وهادي يعين رئيسا للحكومة ومحافظ .. بنود مقترح سعودي جديد يبدأ بالغاء الطوارئ والادارة الذاتية خبر مطمئن لليمنيين بشأن حالات التعافي من فيروس كورونا الصحة العالمية تعلن وفاة احد خبرائها في اليمن بفيروس كورونا مثقفون يمنيون يصدرونا بيانا يطالب بتجريم الهاشمية السياسية تسجيل اليمن أرقام كارثية من فيروس كورونا ..وهذا أخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات الأمم المتحدة ترفع التحالف العربي في اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال مسؤول كبير بالحكومة الشرعية:صمت الأمم المتحدة تجاه تعنت الحوثي غريب
توفي في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبد الوارث، بأعراض فيروس كورونا المستجد.
وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبد الوارث، الأربعاء، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان.
وأفاد المكتب في بيان أن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.
واعتبر نقيب الصيادلة اليمنيين، فضل حراب، رحيل عبد الوارث "خسارة أخرى كبيرة يتكبدها القطاع الصحي في اليمن"، بعد إصابته بوباء كوفيد-19 بصنعاء، موضحا أنه أحد أقدم وأبرز وأكفأ خبراء الأوبئة في اليمن.
وتستمر ميليشيات الحوثي في انتهاج سياسة التكتم على تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.