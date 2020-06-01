تسجيل اليمن أرقام كارثية من فيروس كورونا ..وهذا أخر المستجدات بالأرقام لكل المحافظات

الخميس 18 يونيو-حزيران 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم ، عن تسجيل 17 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أنه "تم تسجيل 7 حالات في عدن و5 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع".

وأضافت أنه تم تسجيل 30 حالات وفاة لإصابات سابقة، 25 حالة منها في عدن و3 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج وحالة واحدة في الضالع.

‏وأفادت بأنه تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة منها 177 حالة في عدن وحالتان في محافظة الضالع.

وبهذه الإحصائية ترتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من أبريل، إلى 902 حالة بينها 244 حالة وفاة و271 حالة تعافي. اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة:

تسجيل(17) حالة إصابة جديد كما يلي:

(7) عدن

(5) حضرموت

(1) لحج

(4) الضالع

كما تم تسجيل (30) حالات وفاة لاصابات سابقة كما يلي:

(25) عدن

(3) حضرموت

(1) لحج

(1) الضالع

الجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس #كورونا خلال الساعات الأخيرة: تسجيل(17) حالة إصابة جديد كما يلي:

(7) عدن (5) حضرموت (1) لحج (4) الضالع كما تم تسجيل (30) حالات وفاة لاصابات سابقة كما يلي:

(25) عدن (3) حضرموت (1) لحج (1) الضالع ١