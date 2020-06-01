الجيش الوطني يشيد بدعم التحالف ويؤكد تحرير مواقع جديدة

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استعاد الجيش الوطني العدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاءو أشاد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وأكد وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ولفت العميد مجلي إلى أن «المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات»، مؤكداً أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.
ودعا الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة المليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.