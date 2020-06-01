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حسن نصر الله يتحّدى أمريكا ويكشف ما سيفعله متصديا لقانون قيصر

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال الامين العام لميليشيـات حزب الله اللبناني حسن نصرالله الثلاثاء ان لجوء الولايات المتحدة الى قانون قيصر دليل على انتصار سورية لافتا الى ان حلفائها لن يتخلوا عنها.

وقال نصر الله في كلمة له ان “لجـ.ـوء أميركا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سورية في الحــرب العسـكرية والميدانية لأنه آخر أسلـحـتـها وهدف الإدارة الأمريكية معــاقبة الشعب السوري”.

واضاف نصر الله ان “من قدم الشـهــداء لتبقى سورية موحدة ولا تخـضع لأمريكا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الـهــزيمة بها.. وحلفاؤها الذين وقفوا معها سياسيا وعسكـريا لن يتخلوا عنها في مواجــهة الـحــرب الاقتصادية”.

واعلنت السفارة الامريكية في دمشق في وقت سابق الثلاثاء دخول العقـ.ـوبات على سورية بموجب قانون قيصر حيز التنفيذ.

ووقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اواخر كانون الاول على قانون موازنة الدفاع للسنة المالية 2020 والتي تشمل اقرار قانون “حماية المدنيين السوريين” (قانون قيصر) الذي يفــرض عقـوبات على السلطات السورية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين ادا نت بشدة قيام الإدارة الأميركية بتشديد الإجراءات القسـرية المفـروضة على سورية عبر ما يسمى قانون قيصر مناشدة المجتمع الدولي لرفع العقــوبات الاحادية اللامشروعة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل قال في وقت سابق ان الحكومة درست آليات التعامل مع العــقــوبات الواردة في “قانون قيصر، مشيرا الى الاعتماد على الذات وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع الدول الصديقة لمواجــهة هذا القانون”.

يشار الى ان قانون قيصر، قيـودا مالية على نظام الأسد، بما في ذلك وقف مسـاعدات إعادة الإعمار، كما يفرض عقـوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع نظام بشار الأسد ومن بينها شركات روسية.

 
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