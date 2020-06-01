شاهد بالفيديو.. قوات ”الشرعية“ تواصل التقدم في ”نهم“ وتحرر ”الباطن“ وطيران التحالف يدمر تعزيزات حوثية مكونة من 20 طقم

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، الأربعاء 17 يونيو/حزيران، تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء)، فيما دمرت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات كبيرة للحوثيين.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش الوطني سددوا ضربات موجعة للعدو في جبهات نجد العتق وصلب بمديرية نهم، وتمكنوا من تحرير قرية الباطن وما حولها باتجاه فرضة نهم.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى عناصر أخرى سلمت نفسها لأبطال الجيش في جبهات صلب ونجد العتق، مشيراً إلى أن المعارك مستمرة وسط تقدم أبطال الجيش.

ولفت المصدر إلى إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمّرت نحو 20 طقماً تحمل تعزيزات بشرية وذخائر في مديرية نهم كانت في طريقها إلى المليشيات في جبهة نجد العتق، كما استهدفت بغارات أخرى آليات ومواقع متفرقة للمليشيات وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ولليوم السادس على التوالي؛ تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة برجال المقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء، وسط تراجع وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.