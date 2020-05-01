البيضاء .. الحوثي يقصف مناطق القبائل والعواضي يدعو لفزعة قبلية واحتشاد عاجل

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دعا الشيخ القبلي والقيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي القبائل في البيضاء إلى "الفزعة" والاحتشاد بشكل عاجل.
وقال العواضي، في تغريدات على تويتر، إنه بعد استهداف(ميليشيا الحوثي) منطقة الشعف لردمان بقذائف صاروخية في ظل وجود دور للوساطة ومشايخ البيضاء؛ فاني أدعو آل عواض من الجريبات إلى المرية وأصحابنا مستنير وال الثابتي للاحتشاد فورا.
كما دعا العواضي (كل أبناء البيضاء ومأرب وشبوة وكل القبائل التي تواصلت ايجابيا إلى الاجتماع حال وصولها هذا البلاغ خلال اليوم في منطقة بردمان، وذلك بعد مرور شهر ونصف من قضية العار وقتل الشهيدة جهاد ورفض الحوثيين تسليم الجناة للعدالة وما هو معروض حاليا من الوساطة).
وأضاف، أدعو الجميع لفزعة قبلية خالصة لاتخاذ القرار الذي يروه حال وصولهم اليوم إلى ردمان ومن" تأخر وفا ومن حضر كفا".
وقصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، أحدى مناطق ردمان بمحافظة البيضاء، (وسط اليمن)، بعد أكثر من شهر ونصف من التوتر بين الميليشيا والقبائل على خلفية مقتل امرأة من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بقذائف صاروخية ومدفعية منطقة الشعف في مديرية ردمان.
وكان العواضي دعا في مطلع مايو الماضي للنكف القبلي على خلفية مقتل "جهاد الاصبحي" داخل منزلها بمديرية الطفة على يد مسلحين حوثيين، قبل أن تتدخل وساطة من سلطنة عمانية وأخرى محلية لنزع فتيل الأزمة بين الجانبين.