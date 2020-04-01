بيان .. الدفاع اليمنية تنعي رئيس أركان الشرطة العسكرية ونائب الرئيس يعزي

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، رئيس أركان الشرطة العسكرية العميد الركن سيف أحمد علوان الزعزعي، وقالت انه وافاه الأجل، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع مرض عضال.

وقال بيان النعي "لقد خلّد الفقيد خلال حياته فصولاً مشرفة من البطولات والتضحية والمواقف الوطنية الشجاعة والدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت، وكان من أنبل القادة الذين أسهموا في بناء المؤسسة العسكرية الوطنية والوفاء للشرف والقسم العسكري، كما كان مثالا للجندية والقيادة والانضباط والجدية خلال مسيرته العسكرية وخلال المناسب التي تقلدها والمهام التي تم تكليفه بها".

وأكد البيان أن الفقيد أحد أوائل الضباط الأحرار الذين هبوا لتلبية نداء الواجب لمواجهة مليشيا التمرد الحوثي ووقفوا بشجاعة وإقدام في مقدمة الصفوف في معارك استعادة الدولة وشاركوا في قيادة عمليات تحرير عددا من المناطق والمواقع وأسهموا في تثبيت الأمن والاستقرار وحماية المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة.

ولفت البيان إلى أن الفقيد أسهم في اعادة بناء وتطوير مؤسسة الوطن الدفاعية، وكان من أصدق القادة الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن. وبرحيله خسرت القوات المسلحة واحدا من أخلص رجالاتها الأوفياء.

وعبّرت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن صادق التعازي وعظيم المواساة لأسرة وذوي الفقيد ولجميع زملائه من منتسبي القوات المسلحة.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن سيف أحمد علوان الزعزعي رئيس أركان الشرطة العسكرية الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشار في البرقية التي بعثها إلى محمد أحمد علوان الزعزعي وإلى أقارب الفقيد، بمناقب العميد الوطنية التي جسدها الفقيد طيلة حياته، وإسهاماته مع رفاقه من القيادات الوطنية في تطوير المؤسسة العسكرية وذلك من خلال المناصب التي تقلدها.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل الزعزعي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.