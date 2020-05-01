السعودية تسجل اعلى معدل اصابة يومية بفيروس كورونا

الأربعاء 17 يونيو-حزيران 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اعلى معدل اصابة يومية بالفيروس،ليرتفع الإجمالي إلى 141234، وتسجيل 39 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 2122 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 91662.

وكانت الصحة السعودية قد أشارت إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات.

وأوضحت أن هناك أكثر من 200 عيادة "تطمن" منتشرة في المملكة، مشيرة إلى أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف من الممارسين الصحيين.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن معظم حالات كورونا لا تستدعي عناية طبية مكثفة.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت أوائل يونيو/حزيران الجاري، عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.